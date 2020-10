Pourquoi les enfants de moins de 12 ans transmettent moins le coronavirus

Malgré les protocoles sanitaires très stricts qui y sont d’application depuis la rentrée, l’école est mise sous pression ces dernières semaines avec de plus en plus de profs mais aussi d’élèves malades et de classes entières contraintes de fermer. Cette situation n’a rien d’étonnant dès lors que le virus circule activement dans la communauté – et que la capacité de testing systématique ne suit plus. C’est ça qui a fait pencher la balance en Flandre en faveur d’un allongement des vacances de Toussaint, comme l’avait déjà décidé la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le but de la manœuvre est de créer une zone tampon d’une quinzaine de jours qui permette à l’école de repartir à zéro, un « reset » comme disent les experts dans leur rapport remis au ministre flamand de l’Education. Comprenez : enseignants et élèves participent à l’effort collectif pour enrayer la propagation du virus, compte tenu d’un temps d’incubation de 7 à 10 jours élargi à deux semaines par mesure de sécurité.