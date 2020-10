Benoît Thans: «Manchester City devrait apprendre que l’argent ne fait pas une bonne défense»

Après avoir manqué deux matches (Arsenal puis Porto), Kevin De Bruyne est revenu de blessure samedi (22 minutes lors du 1-1 à West Ham)…

Une excellente nouvelle pour Manchester City qui souffre d’une « De Bruyne dépendance » ! C’est lui qui détient les clés du jeu mancunien. En plus, il bonifie et rassure ses coéquipiers. Il a un quart de seconde d’avance sur tout le monde et ça fait toute la différence. Quand il est bon, il est inarrêtable. Quand il est moyen, il parvient quand même à être décisif.

Reste que le talon d’Achille des Cityzens se situe plutôt derrière…