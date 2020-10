La reprise, quelle reprise?

Selon la dernière enquête coordonnée par la Banque nationale de Belgique (BNB) et conduite par les fédérations d’entreprises et d’indépendants, les entreprises, tous secteurs confondus, estiment qu’en octobre, leur chiffre d’affaires était encore inférieur de 14 % à la normale – comme au cours des deux mois précédents.

L’enquête, précise la BNB, a été menée les 19, 20 et 21 octobre, juste après l’entrée en vigueur des mesures fédérales concernant le renforcement du travail à domicile et la fermeture des cafés et des restaurants pour quatre semaines, et juste avant que des mesures restrictives supplémentaires soient prises en Wallonie et à Bruxelles.

« L’impact de toutes ces mesures ne se reflète pas encore, ou du moins pas entièrement, dans les résultats de l’enquête. Il est donc très probable que la situation de l’économie y soit encore surestimée et que la situation s’aggrave au lieu de stagner », prévient la BNB.