Le guide du savoir-vivre en temps de corona

Parce que parfois, on ne sait plus trop. Parce que souvent, on ne comprend plus rien. Parce qu’en dehors des recommandations et des restrictions, il reste des zones floues, des situations personnelles ou familiales qui demandent une réaction immédiate et pour lesquelles, bizarrement après sept longs mois, on n’est toujours pas préparé·es.

Pas de formule magique. Pas d’accélérateur de temps. Juste des tuyaux, quelques pistes même si « les situations évoquées relèvent de la sphère privée et dans cette sphère, chacun et chacune doit conserver son libre arbitre en estimant en “âme et conscience” ce qui est préférable de faire ici et maintenant », explique le psychologue clinicien et psychothérapeute Quentin Vassart.