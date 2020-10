A Wall Street, le Dow Jones creuse ses pertes à plus de 3%

Wall Street s'enfonçait dans le rouge lundi, le Dow Jones abandonnant plus de 3%, dans un marché inquiet de la situation sanitaire mondiale, perdant espoir sur le plan de relance américain et redoutant les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis. A la mi-séance, le Dow Jones Industrial Average chutait de 3,19% à 27.442,56 points, le Nasdaq de 2,63% à 11.244,46 points et le S&P 500 de 2,70% à 3.371,78 points.