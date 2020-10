Anderlecht: Yari Verschaeren poursuit le chemin vers son meilleur niveau

Au cœur d’une deuxième période débridée où les espaces coulaient à flots sur le terrain bien lourd du stade des Eperons d’or, on a revu le Yari Verschaeren de ses débuts. Un milieu offensif virevoltant qui fait la différence sur son premier contrôle ou sa première feinte de corps. Ce deuxième acte où il a évolué sur le flanc gauche de l’attaque anderlechtoise aurait dû être parachevé d’une donnée statistique significative pour le Diable rouge : un but ou une passe décisive. Il n’en fut rien. Sans conséquence sur la victoire bruxelloise mais cela lui aurait certainement donné un peu plus de confiance pour les nombreux défis à venir face aux grandes écuries du championnat. Une période où Yari Verschaeren devra confirmer son retour aux affaires et définitivement refermer le chapitre d’une période compliquée pour lui. La première de sa très jeune carrière professionnelle.