Sporting de Charleroi: Cristophe Diandy, la force tranquille

Sévèrement blessé, il y a près d’un an maintenant, Cristophe Diandy fait désormais pleinement partie du groupe carolo. S’entraînant à nouveau normalement avec ses équipiers, il va offrir une nouvelle solution à la palette de Karim Belhocine, dans un secteur où la concurrence s’est fortement accrue lors de son long séjour à l’infirmerie.

Il y a un an, Cristophe Diandy se trouvait dans l’une des meilleures formes de sa carrière, alors que Karim Belhocine l’avait titularisé à 14 reprises en autant de rencontres de championnat, le préférant à un Gaëtan Hendrickx encore titulaire quelques mois auparavant sous Mazzù.

Auteur d’un assist aussi lumineux que salvateur pour Gholizadeh lors de la réception de Mouscron, le 26 octobre 2019 (1-0), le Sénégalais allait passer du rire aux larmes, huit jours plus tard, connaissant une soirée infernale à Malines. Concédant d’abord un penalty face à Van Cleemput, devenu Zèbre entre-temps, et permettant ainsi à l’adversaire de revenir à 2-2 (score final), il allait sortir quelques instants plus tard pour une rupture des ligaments croisés du genou droit.