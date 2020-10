Coronavirus: les patients continuent d’affluer dans les hôpitaux liégeois

Les trois grandes institutions hospitalières liégeoises (CHU, CHR de la Citadelle et Groupe santé CHC) continuent de tirer la sonnette d’alarme, chiffres à l’appui, en appelant à l’instauration de «mesures fortes et compréhensibles» et à l’adhésion de la population vis-à-vis des gestes barrières.

Le CHU de Liège a entamé lundi la transformation de blocs opératoires en unité Covid. De plus, une unité de soins intensifs supplémentaire a été ouverte dans l’unité dédiée aux grands brûlés. «Tout en faisant en sorte que les personnes non-Covid aux besoins urgents soient prises en charge. Les opérations urgentes et nécessaires sont maintenues. Cela ne se décide pas à la tête du client mais sur base de données scientifiques», précise-t-on au CHU de Liège.