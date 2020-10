Culture: fermetures et annulations se succèdent en Wallonie

Il fallait s’y attendre : à la suite des décisions de couvre-feu à 22 heures en Wallonie puis de fermeture de tous les lieux culturels à Bruxelles, une cascade de fermetures et d’annulations a commencé à déferler également en Wallonie. À liège, ce sont les quatre plus grands lieux de spectacle qui ont fermé leurs portes sur décision de la Ville de Liège en concertation avec les différentes institutions. La salle philharmonique (où se produit l’Orchestre royal philharmonique de Liège), le Théâtre royal (où se produit l’Opéra royal de Wallonie), le Théâtre de Liège et le Forum de Liège sont fermés au public dès ce mardi 27 octobre. Les représentations prévues dans ces divers lieux sont annulées ou reportées.

À Liège toujours, les Rencontres de Théâtre Jeune Public qui avaient déjà été annulées au mois d’août, doivent une nouvelle fois renoncer en raison des circonstances actuelles. Par ailleurs, les autorités communales expliquent préparer la fermeture des expositions Warhol à la Boverie et Touthankamon à la gare des Guillemins, dans les prochains jours.

À Tournai, la maison de la culture a annoncé l’arrêt de toutes ses activités jusqu’au 19 novembre. L’équipe écrit : « Face à l’aggravation de la crise sanitaire qui nous impacte toutes et tous, la maison de la culture de Tournai a décidé de prendre ses responsabilités et a pris certaines dispositions. Nous avons pris l’initiative de fermer les portes de la maison au public dès ce 27 octobre et jusqu’au 19 novembre inclus ; toutes nos activités sont donc suspendues durant cette période. Certes, cette fermeture temporaire de la maison ne nous a pas été édictée par les autorités ; cependant, il en va de notre responsabilité citoyenne de participer à l’effort collectif et de contribuer à réduire la propagation du virus en limitant donc les contacts les uns avec les autres. »

Ailleurs, d’autres annulations ont été annoncées pour le spectacle Normal au Théâtre de Namur et Un fils de notre temps à l’Eden de Charleroi. En attendant la suite…