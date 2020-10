5G en Belgique - Le Belge mal informé sur la 5G, selon une étude d'Ericsson

Le citoyen belge semble mal informé et noyé dans la quantité d'informations qui lui est présentée par rapport à la 5G, ressort-il mardi de l'étude annuelle ConsumerLab d'Ericsson, équipementier suédois en infrastructures télécoms. Près de six sondés sur 10 (58%) ont en effet fait part de leur incapacité à distinguer le vrai du faux dans ce dossier sociétal parfois sensible.

Selon Ericsson, qui a interrogé 1.000 utilisateurs de smartphones âgés de 15 à 69 ans en juillet dernier, représentant l'opinion de 5,6 millions de consommateurs belges, le citoyen semble manquer d'accès à une information de qualité sur la 5G. Sept sondés sur 10 s'attendent ainsi à mieux être informés par rapport aux bénéfices de la 5G.

Ils considèrent les spécialistes en technologies comme la source la plus fiable (36%), devant les opérateurs mobiles (35%) et les autorités et experts sanitaires (31%). Les journalistes ne sont, eux, crédités que d'un score de 14% tandis que 50% de la population belge concède avoir formé sa propre opinion en la matière sur la base d'informations recueillies sur les réseaux sociaux et sur Youtube.