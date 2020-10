Jean-Jacques Cloquet n'est plus CEO de Pairi Daiza (PRESS)

Après 10 ans à la tête de l'aéroport de Charleroi (BSCA), Jean-Jacques Cloquet avait annoncé en septembre 2018 son départ pour Pairi Daiza, où il a endossé la fonction de directeur opérationnel et commercial du parc animalier.

Deux ans plus tard, Jean-Jacques Cloquet va donc faire un pas de côté, la direction opérationnelle et commerciale du parc de Brugelette étant reprise par son fondateur Eric Domb. Il semble que la crise du coronavirus et la nécessité de revoir les plans d'investissements expliquent cette réorganisation. Selon L'Echo, celle-ci se fait en "bonne entente" entre Eric Domb et Jean-Jacques Cloquet, qui reste d'ailleurs administrateur de Pairi Daiza, en charge de dossiers spécifiques.

Toujours selon L'Echo, le désormais ex-CEO de Pairi Daiza ne se voit pas, à 60 ans, reprendre les commandes de l'aéroport de Charleroi, dont il est toujours administrateur, mais compte développer des activités de consultance en aéronautique et en management (développement humain).