«Il y a chez les Américains un côté dysfonctionnel qui persistera après Trump»

Rares sont les auteurs qui ont abordé le déclin du capitalisme américain aussi abruptement et efficacement que George Packer, né en 1960 à Santa Clara (Californie). L’Amérique défaite (Points, 2018) a été récompensé par le National Book Award. L’auteur brosse le portrait de quatre décennies de déréglementation, d’inégalités et de polarisation, terreau dans lequel, des années plus tard, allait germer la semence populiste du trumpisme. Il est revenu sur la décadence de l’empire dans Our Man (2020), une biographie du diplomate Richard Holbrooke dont la vie a marqué 70 années d’hégémonie américaine dans le monde.