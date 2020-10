Carte blanche: «Plus virulent que le virus, c’est le retour de la haine»

Plus les mois passent, plus l’agressivité verbale et comportementale s’immisce dans nos relations déjà tendues par une temporalité qui se vit sur le fil. Une contestation systématique qui vient comme une crise d’ado, en pire. On vit l’opposition, on la respire, on la transpire. De tous côtés de la barrière, dans ou en dehors des bulles, on est toujours l’autre de quelqu’un.

La menace : un tout, partout

C’est que, alors que la crise devient pérenne, nos mécanismes d’adaptation se jouent de nous, humains au coude à coude avec nos propres turpitudes. La menace devient un tout, partout. On ne distingue plus le vrai du faux, le juste milieu devient une abstraction noyée dans ces liasses d’informations que nous nourrissons autant qu’elles nous nourrissent. Nous semblons avoir désormais besoin de l’autre pour le juger, le critiquer, l’affubler de toutes les misères du monde, de nos souffrances les plus récentes comme de nos maux les plus anciens. Comme si le Mal, bien que diffus, était soudain incarné. Face à l’insaisissable, projeter sans discernement sur un tiers l’incompréhension et la frustration contenues sous nos masques semble être devenu l’échappatoire ultime, la soupape de décompression.