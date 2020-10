Roberto Martinez l’assure: «La saison d’Eden Hazard commence ce soir, Romelu Lukaku est le meilleur attaquant du monde»

Nos confrères de Sporza sont parvenus à obtenir un entretien avec Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables rouges. Une interview dans laquelle l’Espagnol préface notamment le grand retour d’Eden Hazard.

« Sa saison commence ce soir », résume-t-il avant le second match du Real Madrid en Ligue des champions. « Je m’attends à une saison très intéressante de notre capitaine. Le plus important est de retrouver un Brainois en forme et qui joue chaque semaine en vue d’être au top l’été prochain pour l’Euro ».

Martinez clame également toute son admiration pour Romelu Lukaku. « Pour moi, c’est le meilleur attaquant du monde. Je ne suis évidemment pas impartial. Mais tout est une question de goût. Et puis, il peut évoluer dos au but, il est fort dans les duels et dans les airs, il peut jouer le rôle de pivot et bien sûr marquer des buts ».