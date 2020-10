Près de 230.000 tonnes de plastique jetés chaque année dans la Méditerranée (UICN)

L'Égypte, avec 74.000 tonnes déversées par an, l'Italie (34.000 tonnes/an) et la Turquie (24.000 tonnes/an) sont les pays qui rejettent le plus de plastique dans la Méditerranée, selon un nouveau rapport de l'UICN.

En quantité par habitant, le Monténégro (huit kg par personne et par an), la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du nord (toutes deux avec trois kg/an/personne) sont en tête.

Au total, "environ 229.000 tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année dans la mer Méditerranée - l'équivalent de plus de 500 conteneurs d'expédition par jour", a indiqué l'UICN dans son communiqué, en pointant la mauvaise gestion des déchets comme responsable de 94% du plastique se retrouvant dans la mer.

"Sans intervention significative, cette pollution ne va cesser de s'aggraver jusqu'à doubler et atteindre 500.000 tonnes d'ici à 2040", estime l'organisation, jugeant qu'il faut des "mesures ambitieuses au-delà des engagements actuels" des pays.