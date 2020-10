Carte blanche: «L’Europe est en train d’abandonner la démocratie, tout comme les Etats-Unis»

Comment se fait-il qu’un juge puisse obtenir le statut d’icône et devenir le sujet de documentaires et de films, tandis que ses initiales se trouvent sur des t-shirts un peu partout aux Etats-Unis, pourquoi son décès a-t-il fait la une dans tous les journaux du monde ? Ruth Bader Ginsburg (ou RBG) avait mérité son statut d’icône. Le mélange de caractère et de sagesse, de pouvoir et de fantaisie sont toujours attirants. Mais quelle leçon pouvons-nous tirer à propos du système politique, lorsque le décès d’une femme de quatre-vingt-quatre ans forme une menace pour les droits civiques, aux droits des femmes, aux droits sociaux et même au droit de vote de millions de personnes, si ce décès devient un enjeu dans la lutte politique, considérée presque aussi importante que les élections présidentielles en soi ?

En réalité, il ne s’agit pas tant de RBG et des équilibres de pouvoir à la Cour suprême, mais bien du rôle disproportionné que cette Cour joue dans la politique américaine. Ce que nous voyons, c’est un système qui a abandonné la démocratie délibérative. Après tout, pourquoi investir son énergie dans un processus démocratique laborieux, lorsque l’on peut aussi bien faire interpréter ou miner la loi existante à volonté, en nommant juges les « bonnes » personnes ? Ce que nous voyons, c’est un pays qui a abandonné toute idée de valeurs publiques et qui a déplacé la lutte de pouvoir et d’influence aux antichambres et salles d’audience. Ce que nous voyons, c’est un pays qui ne croit plus en « We, the People ».

Chez nous aussi, de plus en plus de citoyens engagés se tournent vers la justice avec des affaires, non pas dans un but de correction de la politique, mais comme alternative à celle-ci. Aux Pays-Bas et en Belgique, la Fondation Urgenda a donné le ton avec une série d’affaires climatiques dans une tentative de mettre les politiciens démocratiques face à leur responsabilité. En d’autres mots : les obliger à faire ce pourquoi ils ont été élus ! La même chose en termes de migration : le mois dernier, Oxfam et We Move Europe ont poursuivi en justice la Commission européenne car celle-ci refuse de sanctionner la Grèce pour les violations du droit d’asile européen. La Commission, qui s’est félicitée d’être le « gardien des Traités », doit à présent être forcée d’agir via un tribunal.

« Gouvernement des juges »

La droite radicale aime parler du « gouvernement des juges », des juges activistes qui sortent de leur rôle, mais il s’agit de l’inverse : c’est la politique qui recule devant sa mission essentielle, et les tribunaux surchargés sont devenus l’unique institution publique capable de faire bouger les choses. Nous ne pouvons pas sous-traiter la responsabilité aux juges, qui n’ont ni la tâche ni la légitimité de régler des problèmes brûlants. Dans l’UE aussi, la démocratie est inadéquate. Le Parlement européen est très actif, mais le Conseil européen est devenu une sorte de gare terminale ces dernières années, puisque des changements nécessaires et des mesures évidentes y prennent de la poussière. Les dirigeants comptent sur les tribunaux pour garantir le droit à la vie privée, le droit d’asile et le droit des minorités, tandis que ces mêmes dirigeants continuent à y porter atteinte. Ils comptent sur la Banque centrale européenne et les marchés afin de redresser l’économie, tandis qu’ils ont perdu toute volonté de réforme. Ils laissent la lutte contre la corruption aux journalistes d’investigation et comptent sur les ONG, les entreprises et les citoyens pour sauver le climat, au lieu de faire ce dont il devrait s’agir en politique : débattre et délibérer, discuter et décider dans l’intérêt général.

La politique européenne stagne à cause du manque de volonté de la part des chefs d’Etat et des gouvernements. La seule réponse à l’érosion démocratique est la restauration de la primauté du politique – pour que les dirigeants prennent leur responsabilité dans leur rôle de politiciens européens.