«Il était préférable de reporter les AG à 2021»

Les assemblées générales, Philippe Thyoux est plongé dedans du matin au soir. On n’ira pas jusqu’à écrire qu’il en rêve la nuit mais presque. Alors, forcément, il a un avis, plutôt tranché, sur la situation actuelle. « Depuis fin août, les syndics d’immeubles travaillent d’arrache-pied, sans arrêt, et deux fois plus qu’avant », commence-t-il par expliquer. « Et la situation sanitaire actuelle empire les choses. Chez Trevi, nous sommes entre 45 et 50 personnes à nous occuper de ce secteur. Aujourd’hui, nous avons une vingtaine de collaborateurs qui sont à la maison, soit parce qu’ils ont attrapé le covid, soit parce qu’ils sont en quarantaine… »

Du coup, organiser une AG est devenu encore plus compliqué. « Oui, parce que les propriétaires ne veulent rien savoir de la situation dans laquelle nous sommes, ils veulent que l’on continue à tenir les AG comme si de rien n’était », poursuit Philippe Thyoux.