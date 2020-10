Comme on nous parle: Mes chers compatriotes, mon équipe, mes enfants

Le XXIe siècle, ère des communications ? Mon œil ! On ne s’est jamais aussi mal compris. Comment s’adresser à la population ? Et faire en sorte qu’elle écoute.

Gene Simmons, batteur et chanteur de Kiss, disait qu’il n’y avait qu’une seule façon de parler à une foule de 10.000 personnes : len-te-ment. - Reuters

C’est un papa aussi habile que machiavélique qui, au lieu de gronder sa fille qui bravait le couvre-feu (un gentil couvre-feu d’adolescence, à des années-lumière de celui-ci) disait : « Non, non, je ne suis pas fâché. Je suis juste un peu déçu. » Ça marchait terriblement bien. Zéro agressivité, une tonne de culpabilité : la fois d’après, on était devant la porte avant le coucher du soleil.

Comment parler aux autres pour se faire obéir ? Comment les responsabiliser face à la crise du coronavirus sans les infantiliser, sans les engueuler ? Comment se faire écouter et se faire comprendre par des millions de gens en même temps, des gens tous différents, et comment ces gens eux-mêmes aimeraient-ils qu’on leur parle ?