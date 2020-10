Carte blanche: «De l’usage du temps par temps de crise»

Comme la plupart d’entre nous, je me frotte aujourd’hui les yeux en contemplant avec effroi les ravages du temps sur notre pauvre monde depuis un demi-siècle : coronavirus, dérèglement climatique, augmentation significative de la violence, consommation exponentielle des psychotropes… La nuit n’en finit plus, dirait Petula Clark. Et dans l’obscurité, je cherche, comme tout le monde, une lueur qui me console et me rassure…

Profond mystère que le temps… : il nous sauve et nous tue à la fois. À lire ou à entendre le témoignage des plus grands éclopés de la vie, il est le seul capable, avec l’amour, de cicatriser les pires blessures. En fait, on pourrait aisément lui accorder le statut d’une divinité.