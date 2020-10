Nestlé va créer 625 "nouvelles opportunités d'emploi" pour des jeunes Belges d'ici 2025

Nestlé s'engage ainsi à créer 625 nouvelles opportunités d'emploi dans les cinq ans en Belgique, sous la forme de 450 emplois et de 175 programmes de stage pour des étudiants ou jeunes professionnels de moins de 30 ans.

Depuis le lancement du programme de l'Alliance for YOUth en Belgique, il y a six ans, Nestlé a généré 334 nouveaux jobs et 196 stages à elle seule.

"Chez Nestlé nous refusons que les jeunes qui font face à la crise du Covid deviennent une 'génération perdue'. C'est pourquoi nous voulons apporter notre pierre à l'édifice. En plus d'offrir des jobs et des stages dans notre entreprise, nous préparons des jeunes, notamment issus de milieux défavorisés, à la recherche d'emploi y compris à travers des ateliers et du mentorat", explique Olivier Blanc, responsable des ressources humaines de Nestlé en Belgique et au Luxembourg.

Au total, Nestlé et l'Alliance for YOUth ont annoncé mardi qu'elles créeront pas moins de 300.000 opportunités d'emploi pour les jeunes à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord d'ici 2025.