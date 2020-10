Les AG deviennent aussi digitales

Organiser une assemblée générale statutaire des copropriétaires – et c’est pareil pour une AG extraordinaire – est rarement une partie de plaisir. Sauf qu’en cette année 2020 chamboulée à plus d’un titre, la notion de (dé)plaisir n’a plus sa place. On doit plutôt parler de casse-tête, auquel s’ajoute une énorme part d’inquiétude liée à la situation sanitaire.

Chaque syndic d’immeuble, on le sait, doit définir une quinzaine par an pour la tenue d’une AG statutaire. Elles ont lieu tout au long de l’année et peuvent réunir un nombre variable de copropriétaires, qui peut grimper jusqu’à… plusieurs centaines de personnes en fonction de la taille de l’immeuble.