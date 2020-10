Alors que les Rencontres de théâtre jeune public sont une nouvelle fois déprogrammées, nous nous penchons sur ce modèle unique en Europe, voire dans le monde. Petit tour des avantages et inconvénients d’un système ultra-protectionniste.

« C'est ta vie », par la Cie 3637, une création qui dézingue les clichés sur le genre et la sexualité. - Marie-Hélène Tercafs.

Déjà déprogrammées en août, les Rencontres de théâtre jeune public de Huy devaient connaître un plan de rattrapage à Liège pendant les vacances d’automne. Pendant dix jours, les programmateurs, belges et étrangers, mais aussi les journalistes et autres professionnels devaient visionner une quarantaine de spectacles, soit une bonne partie de la production de théâtre pour enfants sur notre territoire, afin de propulser ces créations dans les théâtres, centres culturels et écoles du pays.