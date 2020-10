Tribunal de l'entreprise Bruxelles - Les grèves de l'été 2018 ne sont pas imputables à Ryanair, selon l'avocat de la compagnie

Les grèves qui ont touché Ryanair à l'été 2018 en raison d'un conflit social au sein de la compagnie ne lui sont pas imputables, a plaidé mardi l'avocat de l'entreprise irlandaise devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Le transporteur à bas coûts se défend dans le cadre d'une action collective initiée par Test Achats, destinée à ce que la justice le contraigne à rembourser les passagers qui n'ont pas pu prendre leur avion en juillet et août de cette année-là. Quelque 172 vols avaient été annulés ou retardés.

"La cause commune de cette action en réparation collective introduite par Test Achats ce sont les grèves, et elles ne sont pas imputables à Ryanair", a ainsi estimé Me Hakim Boularbah, l'avocat de la compagnie low cost. "En quoi les grèves sont-elles une faute de Ryanair? Il aurait fallu faire une action contre les syndicats", s'est-il exclamé, lors de cette troisième audience portant sur la question de la recevabilité d'une telle action en réparation collective.

Ryanair la conteste sur le fait que la cause commune est la grève et qu'elle n'est pas imputable à sa cliente, après avoir également développé auparavant que cette action n'est pas recevable devant un tribunal belge et que seul un tribunal irlandais est compétent pour juger la compagnie aérienne.

Du côté de Test Achats, Me Rafaël Jafferali et sa consoeur ont non seulement appuyé leur demande de déclarer l'action recevable, mais ils ont aussi sollicité des mesures de publicité en cas de jugement déclarant l'action recevable.