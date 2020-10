Le chômage toujours en hausse en septembre

Le chômage a augmenté dans toutes les régions: 135.962 en Flandre (+3%), 136.979 en Wallonie (+0,8%) et 67.280 à Bruxelles (+2,4%).

Le pays comptait septembre 24.940 chômeurs de moins de 25 ans dont 10.180 en Flandre (-0,1%), 12.089 en Wallonie (- 6,2%) et 2.671 à Bruxelles (-0,9%).

Le mois dernier, il y avait 121.856 chômeurs de plus de 50 ans dont 53.804 en Flandre (+1,4%), 45.857 en Wallonie (+1,4%) et 22.195 à Bruxelles (+2,8%).

Enfin, 158.271 personnes étaient au chômage depuis deux ans et plus dont une majorité en Wallonie (65.143, +1%), suivie par la Flandre (53.914, +0,6%) et Bruxelles (39.160, +2%).