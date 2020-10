Property Manager, un métier sous-estimé mais utile

L’immobilier n’a plus de secret pour vous. Vous en avez expérimenté plusieurs facettes ?

Après des études en sciences commerciales à la Vlekho (KU Leuven), j’ai été engagé par Hugo Ceusters en 2000 comme Portfolio Manager. Ma fonction consistait à assister d’autres Portfolio Managers dans la gestion des centres commerciaux puis j’ai été chargé de la gestion du portefeuille de bureaux. Après une parenthèse de deux ans chez SCCB, société des centres commerciaux de Belgique qui gère Ville 2 à Charleroi et M2 à Maasmechelen, Ceusters m’a proposé de réintégrer la société comme Head of Property Management. J’y suis resté cinq ans et demi. Et puis, changement de programme, on m’a proposé une fonction de direction, Chief Operating Officer chez Home Invest Belgium, que j’ai occupée pendant huit ans.