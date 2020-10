Baptême de l’art: un pic-nic à la maison

Douze instruments passent entre les mains de Rachel Ponsonby et Perry Rose. - D.R.

Au départ, c’est un spectacle pour enfants, conçu par le chanteur Perry Rose et Rachel Ponsonby, de la compagnie Zirk Théâtre. C’est l’histoire de Mrs Flower qui passe chaque jour à la boutique de Mister Daffodil pour acheter un petit bouquet. Un jour, celui-ci prend son courage à deux mains et l’invite à un pic-nic (ou pique-nique, c’est pareil), il paraît qu’elle adore ça.

Nos deux célibataires endurcis se retrouvent donc dans un petit coin de campagne anglaise pour une cup of tea agrémentée d’étranges rencontres avec un éléphant, une famille de grenouilles égarées, une drôle de tourterelle et un drôle de pigeon, une attaque de mouches, une fanfare… Durant cette journée où rien ne se passera comme prévu, ils feront face à leurs timides maladresses, surmonteront leurs peurs et écouteront… leur cœur.