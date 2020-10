L’oasis des habitats alternatifs

Palluel est un petit village du Pas-de-Calais, à mi-chemin entre Douai et Cambrai. La Belgique n’est pas loin. L’endroit est connu pour ses étangs. Au bord de l’eau, un ancien camping a été vidé de toutes ses caravanes. Sa vocation touristique va se maintenir mais sous une… toute autre forme. Ce terrain de 1,2 hectare va en effet se transformer bientôt en un Ecoland. Un lieu où les visiteurs pourront dormir dans quasi toutes les formes d’habitats écolos.

L’idée est née dans la tête de deux trentenaires de la région, Thomas Brembor et Perrine Poiteaux. A la base, lui est conseiller en création d’entreprises et elle est gestionnaire en ressources humaines. Tous deux ont beaucoup voyagé et ont vu des exemples d’habitations alternatives à l’étranger. Ils partagent aussi la conviction que, face au réchauffement climatique, des changements sont nécessaires. Après de longues années de maturation, ils ont décidé de sauter le pas et d’agir à leur niveau.