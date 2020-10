Coronavirus - Les interruptions de carrière/crédit-temps en hausse de 6,3% en septembre

En septembre, 261.323 allocations d'interruption ont été versées au total dans les différents régimes de crédit-temps (secteur privé), interruption de carrière (secteur public) et congés thématiques (secteur public et privé), soit 15.492 en plus qu'en septembre 2019 (+6,3%), annonce mardi l'Onem.

Concrètement, il s'agit de 86.926 allocations pour le crédit-temps (33,3%), 130.100 pour les congés thématiques (49,8%) et 44.297 allocations (17,0%) pour l'interruption de carrière.

Plus que deux-tiers des allocations dans le cadre du crédit-temps et de l'interruption de carrière (88.107 unités, 67,1%) concernent les systèmes des fins de carrière, par lesquels des travailleurs âgés peuvent alléger leur régime de travail avant leur pension afin de pouvoir rester plus longtemps au travail. Les congés thématiques concernent pour plus que 4/5 le congé parental (110.956 unités, 85,3%), précise l'Onem.