FNG - La liquidation de Brantano prend fin, encore des ventes à Ninove

La liquidation avec des réductions de 75% a débuté fin août dans près de 50 magasins.

Les succursales ont progressivement fermé. Vers la fin du processus, la maison de vente aux enchères Moyersoen a vidé certains magasins pour déplacer les stocks vers des endroits populaires.

Seul le magasin de Ninove restera ouverte toute la semaine, et peut-être même par la suite. Il s'agit d'un grand magasin et des stocks de Fred @ Ginger, CKS et autres marques de l'empire FNG y sont vendus.

Selon le syndicaliste Sven De Scheemaeker (ACV Puls), la liquidation s'est bien déroulée.

Une enquête judiciaire est en cours à l'encontre de FNG. Le syndicat chrétien (tant côté francophone que néerlandophone) a engagé une action civile au nom du personnel. "Le juge d'instruction a approuvé cette demande de partie civile", déclare De Scheemaeker.