La fédération anglaise de football se dote d’un code pour promouvoir la diversité

Ce code, qui prévoit notamment des objectifs en termes d’attribution des postes d’encadrement technique ou de direction du club aux personnes « Bame » (noires, asiatiques ou d’une minorité ethnique).

Proposé sur une base purement volontaire, ce code a déjà été adopté par 42 des 115 clubs de Premier League, des trois divisions masculines inférieures et des deux principales divisions féminines.

« Beaucoup de clubs font déjà du bon travail dans ce domaine et nous sommes heureux de voir le football s’unir cette année pour combattre les injustices que l’on voit dans la société », a indiqué Paul Elliott, ancien défenseur de Chelsea et du Celtic et qui dirige la commission de la FA en charge de l’inclusion.

« Malgré cela, des actions positives et concrètes sont nécessaires pour apporter du changement et passer à l’étape suivante », a-t-il ajouté.