Eddy Sylvestre a quitté la France pour le Standard: «En Belgique, ça va plus vite vers l’avant»

Le gaucher, technique et vif, était la parfaite doublure de l’ex-Mouscronnois sur le côté droit. Dynamique et plein d’envie en début de match, le Franco-Algérien est toutefois vite rentré dans le rang face aux Canaris… « Ce n’était pas facile, je dois encore m’adapter. En France, ça joue plus tactique, ça prend plus de temps pour aller vers le but. Ici, en Belgique, ça va plus vite vers l’avant », détaille le joueur formé à Marseille. « L’OM, c’est un club où il y a beaucoup de pression. Mais je suis convaincu que les jeunes peuvent y percer. Si mon pote Bouba (NDLR : Kamara) y est parvenu, je pense que d’autres peuvent également le faire. »