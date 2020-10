Wallonie: triple coup de fouet aux industries culturelles

Qu’il s’agisse de festivals ou d’événements grand public, de cinéma, d’édition/presse, de design, de mode, d’arts plastiques ou de jeux vidéos, les domaines de créativité qui se trouvent à l’intersection de l’économie et de la culture retiennent l’attention des régions d’Europe pour plusieurs raisons : ce qu’on appelle les industries créatives et culturelles (ICC) sont précieuses en termes de développement à long terme car elles sont difficilement délocalisables, procurent des emplois de qualité, des emplois où on peut parfois se lancer sans trop de formation (puis se former à mesure de la progression des projets et des entreprises). Il s’agit en outre de secteurs qui permettent de valoriser l’image d’une région.