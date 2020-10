La présidentielle aux États-Unis: J-7, les meetings s’enchaînent pour Trump sans respect de la distance sociale

Par Patricia Labar et AFP

Plus qu’une semaine avant l’élection : la course à la Maison Blanche est entrée mardi dans sa phase finale, Joe Biden et Donald Trump faisant chacun campagne dans des États normalement considérés acquis pour les Républicains, signe de l’immense défi dressé devant le président.

De Washington à Las Vegas, en passant par le Michigan, le Wisconsin et le Nebraska : comme d’habitude c’est Donald Trump qui a prévu la journée de meetings la plus dense. Avec au rendez-vous, une foule peu soucieuse de respecter la distance sociale pour éviter la propagation du coronavirus.

Son rival démocrate se déplace lui uniquement dans l’État de Géorgie, dans le Sud conservateur où encore récemment personne n’aurait envisagé que M. Trump puisse être battu.