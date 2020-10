Brexit: un «no deal» dépend-il des élections américaines?

Du côté européen, certains veulent croire que Boris Johnson attend les élections américaines et la possible réélection de Donald Trump pour se lancer dans un Brexit sans accord. Mais vu du Royaume-Uni, cette vision n’est qu’un symptôme supplémentaire du manque de compréhension de chacune des parties l’une envers l’autre.

Covid-19 mis à part, les yeux du monde sont tournés vers les États-Unis dans l’attente des résultats de l’ élection présidentielle. En est-il de même du côté de Downing Street ? C’est ce qu’a suggéré Ivan Rogers, l’ancien ambassadeur britannique auprès de l’Union européenne, dans une interview donnée à l’hebdomadaire The Observer. Plus précisément, selon le diplomate, différents ministres et officiels européens considèrent que Boris Johnson attend le verdict des urnes avant de se lancer dans un « no deal » – l’élection de son « ami » Donald Trump étant censé être le scénario le plus favorable à la réalisation d’un accord de libre-échange avec le cousin d’Amérique.