Sporting de Charleroi: Ali Gholizadeh et Kaveh Rezaei en perte de vitesse

Alors que leur association n’a cessé de faire des émules durant l’été, coïncidant avec la superbe entame de saison du Sporting de Charleroi, Ali Gholizadeh et Kaveh Rezaei accusent un peu le coup depuis quelques semaines, ne parvenant plus à se montrer décisifs.

Il n’a fallu attendre que 13 minutes cette saison pour que le duo Rezaei-Gholizadeh se montre décisif. Alors que le premier cité, prêté au Sporting par Bruges, n’était pas autorisé à se produire chez les Blauw en Zwart en ouverture du championnat, il a fait sa première apparition en entrant à 27 minutes du terme contre Ostende, alors que les Zèbres n’étaient pas encore parvenus à déflorer la marque. La suite, on la connaît : un peu moins d’un quart d’heure plus tard, l’attaquant était servi par son compatriote et débloquait son compteur, offrant par la même occasion la victoire aux siens.