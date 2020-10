Standard: Mehdi Carcela revient en terrain connu à Benfica

Dans la foulée de Michel Preud’homme, qui reste une véritable icône à Benfica dont il a porté le maillot pendant cinq ans avant d’en devenir le directeur des relations internationales, mais aussi d’Axel Witsel, qui y a fait escale avant de s’envoler pour Saint-Petersbourg, Mehdi Carcela a évolué durant la saison 2015-2016, à l’Estadio da Luz, qu’il espère fouler une… seizième fois ce jeudi soir en Europa League avec le Standard. Douze mois passés à Lisbonne qui ont permis au médian liégeois de découvrir ce qu’était un grand club européen, mais aussi d’étoffer son palmarès. On l’y replonge aujourd’hui, juste avant qu’il ne retrouve jeudi avec un plaisir non dissimulé Rui Costa, le directeur du football de la formation lisboète qui l’apprécie énormément et avait insisté à l’époque pour le recruter, mais aussi plusieurs joueurs qui cette saison-là avaient été ses équipiers. Dont le médian portugais et capitaine de l’équipe Pizzi et l’arrière-droit portugais Andre Almeida, qui est resté l’un de ses bons amis.