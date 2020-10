Coronavirus: Neckermann se met «en pause» pour trois mois

Ce n’est pas vraiment une surprise : on le sait, ce sont les entreprises affaiblies qui sont souvent les premières à tomber lorsque les crises frappent. Parmi les secteurs qui souffrent le plus de la pandémie de covid, il y a évidemment le tourisme. Dans les agences de voyages, l’activité tourne au ralenti (c’est un euphémisme…). Une baisse de l’activité à laquelle Neckermann n’a pas résisté. Le réseau d’agences de voyages vient de déposer une requête auprès du tribunal de l’entreprise de Nivelles pour entamer une procédure de réorganisation juridique. Neckermann a déclaré vouloir se mettre à l’abri de ses créanciers pour trois mois. Conséquence directe de cette situation, la direction a annoncé que toutes les agences seraient fermées à partir de lundi, et l’essentiel du personnel placé sous le régime du chômage temporaire.