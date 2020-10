Les programmes de la télévision publique flamande se sont adaptés aux besoins du public : éducatifs et informatifs lors de la première vague, ils sont davantage divertissants depuis le rebond de l’épidémie.

La première chaîne publique flamande s’est adaptée aux demandes de son public depuis le déclenchement de l’épidémie de covid. Après un printemps placé sous le signe des émissions éducatives et informatives, place aux émissions de divertissement (comme « Château Planckaert, diffusée le dimanche soir »). - VRT.

La première vague du virus corona ne ressemble pas à la seconde. La première nous avait tous pris de vitesse au printemps, et avait déclenché un confinement qui avait retenu de nombreux Belges chez eux pendant de longues semaines. Pour beaucoup d’entre eux, la télévision devint, à cette époque, l’un des rares liens qu’ils avaient encore avec l’extérieur, et fut donc plus importante encore que par le passé.