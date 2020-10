Péage urbain: l’unanimité contre Bruxelles tiendra-t-elle la route?

Les velléités de la région de Bruxelles-Capitale en matière de fiscalité automobile suscitent l’inquiétude en Flandre et en Wallonie. Cela ne date pas d’aujourd’hui, mais les craintes ont été ravivées par l’annonce de l’existence d’un projet de nouveau modèle fiscal dans la capitale. Précision importante toutefois : si cette avancée était attendue, elle ne fait pas encore l’objet d’une décision politique formelle au sein de la majorité bruxelloise.

Que prévoit le projet SmartMove dans le périmètre des 19 communes ? La suppression des taxes de mise en circulation et de circulation pour les habitants et la mise en place d’un tarif à l’usage basé sur un forfait quotidien combiné à la puissance du véhicule et au nombre de kilomètres parcourus. Le modèle s’appliquerait aussi aux navetteurs. Chaque jour, 130.000 Wallons et Wallonnes gagnent la capitale, beaucoup le font en voiture.