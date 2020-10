Italie: îlot de sérénité, le Molise résiste face au coronavirus

Dans une péninsule qui recommence à vivre, à l’instar de ses voisins européens, au rythme des sirènes des ambulances et qui se prépare à l’hypothèse d’un nouveau confinement, les Italiens cherchent des îlots de sérénité, des « pensées-refuge » et des lieux de paix où pouvoir s’évader. Et, contre toute attente, c’est le Molise, une région au centre de l’Italie s’élançant vers la mer Adriatique, très peu peuplée et encore méconnue, qui offre aujourd’hui un formidable exemple d’apaisement, de résistance face au virus, de croissance touristique malgré la récession nationale et de résilience culturelle alors que de nouvelles restrictions remettent en péril les activités de musées et théâtres. A contre-courant de toutes les tendances nationales, le Molise est, en effet, une terre presque « covid free ».