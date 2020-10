Coronavirus: Tester toutes les écoles? Possible mais ultra-compliqué

A la veille de vacances scolaires prolongées et d’un possible reconfinement, la dernière sortie de Pierre-Yves Jeholet (MR) dans La DH n’est pas passée inaperçue. Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé un appel à tester massivement dans les écoles, dès que possible. Sauf que c’est impossible, à moins que le ministre de la Santé au fédéral, Frank Vandenbroucke (SP.A), décide d’autoriser le remboursement des tests rapides sur notre territoire. « J’ai entendu qu’il y réfléchissait, que cela allait prendre encore quelques semaines », explique Jeholet. « Mais ces tests peuvent sauver des vies ! Je lui demande de ne pas attendre et de les valider. Tous les arguments sont là. Il y a urgence. »