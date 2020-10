Boucle du Hainaut: de la friture sur la ligne gouvernementale autour du projet porté par Elia?

Il faut trouver l’équilibre entre l’intérêt supérieur de la Région et celui des populations qui craignent pour leur environnement, leur cadre de vie et leur santé. Ça s’annonce chaud...

La Boucle du Hainaut est sans doute « le » dossier de la législature pour le gouvernement PS-MR-Ecolo. Il vit ses premiers soubresauts, mais est explosif : Elia veut en effet créer une ligne aérienne à très haute tension sur 85 km et à travers 14 communes du Hainaut. Le projet est présenté comme hautement stratégique par l’électricien. A peine dévoilé, il s’est attiré les foudres des habitants et des élus locaux. Plus de 17.000 courriers refusant l’idée même de cet investissement ont été adressés aux autorités.

La procédure sera longue et complexe. La première décision stratégique sera prise dans quelques mois par Willy Borsus (MR) : le ministre de l’Aménagement du territoire devra donner (ou non) le coup d’envoi à la procédure de modification du plan de secteur.