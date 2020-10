Ligue des champions: Ansu Fati, pour percer les ténèbres du Barça

Un Wonder Boy de même pas 18 ans inquiète la Vieille Dame : Ansu Fati, buteur face à Ferencvaros dès la première journée de Ligue des Champions ou samedi lors du Clasico, défie toutes les statistiques de précocité. De son talent peut jaillir le trait d’optimisme dont le FC Barcelone a besoin ce mercredi à la Juve, pour s’extirper de la tourmente.

Son sourire juvénile et ses fulgurances offensives sont les seuls éclairs lumineux qui transpercent les nuages, gris et lourds, stagnant depuis trop longtemps au-dessus du Camp Nou. À la recherche d’une identité sportive limée par l’usure du temps, poussif sur le terrain lorsque Messi redevient simplement terrestre, défait samedi dernier lors du Clasico et déchiré par des conflits internes qui poussent le président Bartomeu au bord du précipice, le FC Barcelone avance à tâtons. Comme déboussolé par l’état d’urgence sanitaire qui oppresse toute l’Espagne. Ansu Fati, diamant brut poli depuis une douzaine d’années à La Masia, est heureusement parfois capable de déchirer ce brouillard anxiogène qui efface les horizons.