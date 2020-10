L’infirmière: «Chaque semaine, on a en moyenne deux absents pour maladie»

Avec ses yeux qui pétillent au-dessus de son masque et ses Converse roses aux pieds, Stéphanie Dekeyser semble décidée à voir la vie du meilleur côté qui soit. Malgré sa fatigue et son inquiétude face au risque imminent de saturation des hôpitaux, elle garde un moral d’acier qui se lit dans son regard. Sa recette ? « C’est dans mon tempérament », avance humblement l’infirmière de 43 ans qui se définit comme quelqu’un de positif et de résilient. Mais son allant, elle le doit aussi au fait de travailler dans un environnement de travail qu’elle dit privilégié : « On a une équipe très soudée, on s’entraide énormément », insiste-t-elle à plusieurs moments, comme gênée qu’on braque le projecteur sur elle seule alors qu’ils sont une petite cinquantaine dans son service de soins intensifs (ou 33 équivalents temps plein) à tourner jour et nuit.