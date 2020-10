La Vivaldi II à pied d’œuvre, les ministres préparent l’après-covid

Vivement la Vivaldi II… Une grande partition, il en faudra pour dépasser la crise covid. Le système sanitaire est la dernière digue. La fureur sociale est la ligne d’horizon. Sauve qui peut ? On n’attend pas tout mais on attend beaucoup du gouvernement « à part entière », « de plein exercice », etc., comme on disait en implorant son avènement durant les longuissimes mois de blocage au fédéral.

La Vivaldi I est en action depuis une vingtaine de jours, avec Frank Vandenbroucke devant, Alexander De Croo à ses côtés, David Clarinval et Pierre-Yves Dermagne aussi, pour ce qui concerne l’urgence covid elle-même.

La Vivaldi II, elle, s’installe pour le reste, et pour l’essentiel : mettre en œuvre, dans chaque grand département, les politiques qui permettront de nous tirer d’affaire à la fin, si c’est possible. L’autre seconde vague, si l’on veut.