Le patron d’hôpital: «Aujourd’hui, on a lancé un appel au personnel infirmier»

Patron d’hôpital, c’est un mélange de chef d’orchestre, de roue de secours, de diplomate, de négociateur avec l’extérieur et de lien commun à l’intérieur. Une fonction de canif suisse qui sert à la fois de scalpel en bloc opératoire et de tronçonneuse quand il s’agit d’agrandir des parkings. Ce n’est pas à ça que pensait Julien Compère, le CEO du CHU de Liège depuis 2013, en arrivant ce mardi vers 8h30 du matin à « son » hôpital. Il savait qu’il n’avait pas choisi un métier de routine et de tout repos. Depuis mars, les circonstances l’ont rassuré sur ce point.