Ligue des champions: le casse-tête de Simone Inzaghi, privé de 14 joueurs

3-5-2. Le module : c’était bien là la seule certitude de Simone Inzaghi hier après-midi avant de décoller en direction de Bruges via Ostende. Enfin non, l’entraîneur de la Lazio avait une autre assurance : le onze qu’il alignerait au Breydel. En forçant le trait, on pourrait même écrire que son équipe, c’est le Covid-19 qui l’a composée après l’avoir contraint à laisser sur le tarmac de Fiumicino deux de ses meilleurs joueurs : Luis Alberto et Ciro Immobile ! Pour n’en citer que deux. Entre les blessés (9) et les joueurs soudainement exclus (5), l’adversaire du Club n’aura plus qu’un seul « A » sur le banc, le groupe ayant été complété par des Espoirs.