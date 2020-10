Coronavirus: records de contaminations et d'hospitalisations, décès... les voyants sont au rouge en Belgique

Alors que la Belgique ne s’accorde pas sur des mesures communes et uniformes pour lutter contre le coronavirus, chaque région imposant ses propres règles, les chiffres officiels publiés par Sciensano et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sont précis et sans appel. Tous les indicateurs sont dans le rouge.

Record d’hospitalisations en une journée

Un nombre record d’admissions à l’hôpital de patients atteints du coronavirus a été atteint avec 689 malades ces 24 dernières heures en Belgique. Le précédent record remonte au 28 mars lorsque 629 admissions avaient été recensées, a indiqué mardi soir le virologue Steven Van Gucht, sur la base du rapport quotidien établi par les différents hôpitaux du pays.