À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, paraît-il. En constatant les tracas inédits auxquels doit faire face Simone Inzaghi, l’entraîneur d’une Lazio complètement décimée par les blessures et les cas positifs au coronavirus (lire par ailleurs), on pourrait se dire que le Club sera dans un fauteuil, ce mercredi soir, dans un stade Jan Breydel déserté par ses fidèles supporters. Et que devant tant d’incertitudes, un succès brugeois en serait en quelque sorte dévalué.