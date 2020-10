Coronavirus: le pic de mars est dépassé

C’était devenu prévisible, inéluctable même si l’on se fie aux modèles mathématiques qui permettent de prédire l’évolution de l’épidémie. Et voilà, c’est arrivé.

Ce mardi 27 octobre, les hôpitaux belges ont notifié auprès de l’institut fédéral Sciensano 689 nouvelles admissions en une journée pour cause de covid. Un chiffre symbolique, car il explose le triste record de la première vague. Le pic des admissions s’était alors produit le 28 mars (soit dix jours après l’entrée en vigueur du confinement), avec 629 admissions quotidiennes. Pour les hôpitaux, la vague actuelle sera donc plus violente que la précédente. Notons qu’en Wallonie et à Bruxelles, le record d’admissions a déjà été battu le 23 octobre. Côté flamand, en revanche, le cap de la première vague n’a pas encore été franchi… Mais au rythme de croissance actuelle, ce sera fait d’ici 9 jours.